| | В Киеве мужчина во время драки убил своего брата
События

В Киеве мужчина во время драки убил своего брата

В Киеве мужчина во время драки убил своего брата
В Киеве мужчина зарезал своего брата

В одной из квартир дома Соломенкого района столицы произошла трагедия, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Судебно-юридическая газета

Между братьями произошел конфликт, который перерос в драку.

Старший брат начал ругаться и избил ногами младшего. После чего младший побежал на кухню, схватил нож и нанес несколько ударов брату. Мать вызвала скорую и полицию.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.

40-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причин.

Читайте также: Киевщина: мужчина убил больного брата

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы...

Еще по теме

В Киеве мужчина зарезал брата, пытаясь защититься

В Киеве мужчина зарезал брата, пытаясь защититься

18-01-2018, 15:30
Читать
Киевлянин навсегда избавил своего родного брата от пьянства

Киевлянин навсегда избавил своего родного брата от пьянства

21-12-2017, 11:50
Читать
Киевщина: мужчина убил больного брата

Киевщина: мужчина убил больного брата

28-11-2016, 15:53
Читать
В Киеве мужчина избил собственную мать

В Киеве мужчина избил собственную мать

4-09-2016, 22:43
Читать
Мужчина забил до смерти киевлянина

Мужчина забил до смерти киевлянина

28-01-2016, 12:55
Читать
В Киеве мужчина зарезал своего соседа

В Киеве мужчина зарезал своего соседа

26-11-2015, 01:07
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail