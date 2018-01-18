В Киеве мужчина во время драки убил своего брата

В одной из квартир дома Соломенкого района столицы произошла трагедия, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Судебно-юридическая газета
Между братьями произошел конфликт, который перерос в драку.
Старший брат начал ругаться и избил ногами младшего. После чего младший побежал на кухню, схватил нож и нанес несколько ударов брату. Мать вызвала скорую и полицию.
На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа.
Пострадавшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.
40-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причин.
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