На Прикарпатье педофил издевался над падчерицей

Недавно в полицию Прикарпатья обратилась бабушка 13-летней школьницы и сообщила, что ее "зять" систематически вступает с ребенком в половые сношения, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Как оказалось, мать потерпевшей сейчас находится за границей и состоит со злоумышленником в гражданском браке. Отчим и его падчерица до сих пор проживали в одном из сел Косовского района.
"Работники полиции начали негласные действия, в ходе которых установили, что, начиная с 2012 года, пользуясь отсутствием своей сожительницы, с применением психологического насилия и пользуясь беспомощностью потерпевшей, систематически, вступал с ней в половые сношения вопреки воле несовершеннолетней", – сообщает полиция Ивано-Франковской области.
55-летнему злоумышленнику объявили о подозрении и арестовали. Ранее он не был судим. Начато досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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