Стрельба в Одессе: один из полицейских умер

В одной из городских больниц Одессы скончался правоохранитель, получивший ранение во время перестрелки, произошедшей сегодня около дома №48 на улице Новосельского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Пушкинская.net
По словам Форостяка, правоохранителю было 30 лет.
«30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице», — написал советник руководителя полиции Одесской области.
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