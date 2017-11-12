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События

Стрельба в Одессе: один из полицейских умер

Стрельба в Одессе: один из полицейских умер
В Одессе умер полицейский, который получил ранение в перестрелке

В одной из городских больниц Одессы скончался правоохранитель, получивший ранение во время перестрелки, произошедшей сегодня около дома №48 на улице Новосельского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Пушкинская.net

По словам Форостяка, правоохранителю было 30 лет.

«30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице», — написал советник руководителя полиции Одесской области.

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По предварительным данным, правоохранитель получил 5 огнестрельных ранений в упор...

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