В Киеве педофил напал на 11-летнюю девочку

В Днепровском районе Киева неизвестный напал в подъезде на 11-летнюю школьницу и начал ее душить, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Україна
Девочка осталась жива. Нападение произошло 16 января, однако о нем стало известно только сейчас. Подробности происшествия рассказала мама школьницы, сообщает "Обозреватель". В издании подчеркнули, что имена ребенка и матери изменены. После уроков девочка подошла к подъезду своего дома на ул. Строителей в Днепровском районе и позвонила в домофон.
"Дочка по домофону попросила меня открыть дверь подъезда. Я спросила, нужно ли мне спуститься и взять у нее портфель, так как обычно он был тяжелый. Но Лена сказала, что портфель очень легкий, и она поднимется сама", – рассказала мать ребенка. Женщина нажала кнопку, чтобы открыть дверь, и стала дожидаться ребенка в коридоре на третьем этаже. Однако девочка все не поднималась. "Внезапно я услышала душераздирающий крик Лены, затем какую-то возню. Я распахнула дверь коридора, которая с грохотом ударилась о стену, и бросилась вниз", – рассказала мама девочки. Спустившись, женщина увидела свою дочь на полу. Она осмотрела ребенка и удостоверившись, что девочка не ранена, выбежала из подъезда. Преступника по близости не оказалось.
Позже ребенок рассказал родителям подробности происшествия. Подходя к подъезду, девочка не заметила во дворе и рядом с домом никакого мужчины. "Педофил прятался рядом с подъездом", - убеждена мать ребенка. По ее мнению, он зашел в дом следом за ее дочкой. "Когда Леночка начала подниматься по ступенькам, он схватил ее за капюшон и стащил вниз, после чего зажав шапкой рот и нос дочери сказал, что если она не будет кричать, он не сделает ей больно", – сказала мама пострадавшей. Затем злоумышленник начал тащить ребенка к выходу. "В это время дочка смогла как-то выкрутиться, начала кричать и даже смогла укусить преступника. Видимо, крик девочки спугнул мужчину", – отметила мать 11-летнего ребенка. Женщина считает, что нападавший, скорее всего, психически нездоровый человек.
"Странно, почему он не попытался усыпить ребенка, а тащил к выходу, где его могли заметить жильцы дома", – добавила Оксана. По ее словам, в результате нападения ее ребенок не получил каких-либо травм или явных психологических расстройств. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве изданию сообщили, что в Днепровском управлении полиции есть заявление от матери пострадавшей девочки. "Ситуация внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, и по окончанию проверки будет предоставлена правовая квалификация этому происшествию", - сообщили в пресс-службе.
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Стоит отметить, что в день нападения на школьницу, в Киеве (в расположенном рядом с Днепровским районе) случилось похожее преступление. В Деснянском районе столицы 16 января на улице Бальзака, 14, неизвестный набросился на девушку в лифте и начал ее душить. Фото подозреваемого было опубликовано в сети. Девочке показали снимки злоумышленника. Однако, по ее словам, на нее напал другой человек...