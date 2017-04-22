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События

В Киеве мужчина выбросился из окна

В Киеве мужчина выбросился из окна
На Минском проспекте мужчина покончил жизнь самоубийством

В четверг, 18 января, на Минском массиве мужчина выпрыгнул из окна. Человек скончался на месте, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.

В 13:15 на линию 102 поступил вызов о том, что во дворе дома по адресу Минский проспект, 6А лежит труп. Об этом Информатору стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Киева.

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По приезду правоохранители установили, что погибший — пятидесятилетний мужчина. Он выпрыгнул из окна собственной квартиры, которая находится на 6 этаже. Ведется расследование, основная версия полиции — самоубийство.

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