| | Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной
Шоу-Биз и культура

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Новенькие участницы активизировались, и пока их не слили на голосовании, начали срочно выражать симпатии. Новенькая Алиша решила полететь на Сейшелы к Алексею Чайчицу. Причем на лобном месте девушка говорила очень уверенно о том, что летит не просто на Сейшелы, а именно к Чайчицу, и будет его добиваться его, даже если Лёша ее пошлет.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Лизу Триандафилиди все это очень расстраивает, и в очередном обзоре вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной, она назвала сразу несколько тому причин:



Она не доверяет Алексею после того, как он в Минске бросил ее и ушел из клуба с левыми тёлками.




Она устала от того, что постоянно приходится доказывать свою любовь. С Чайчицем у них только все наладилось, и их снова разлучили.




Она почти уверена в том, что Алиша не понравится Алексею, но прекрасно знает, что его могут напоить и спровоцировать, а простить Лиза его уже не сможет.



Вот только Ольге Орловой «до звезды» страдания Триандафилиди и судя по всему вопрос с отправкой Алишы на Сейшелы уже решенный.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Не особо интересуют ведущую и чувства Романа Капаклы. Она требует, чтобы Роман доказал свою искренность к Марине и познакомил ее с мамой. Рома отказался, но согласился, чтобы Марина позвонила матери и познакомилась с ней хотя бы по телефону. Далее Орлова начала требовать, чтобы Роман сказал, когда женится на Марине. Но парень честно ответил, что пока не женится, даже если выиграют в конкурсе. Он это говорил и раньше, но тогда Бузова практически насильно их включила в конкурс, типа у них будет целый год после выигрыша, чтобы понять — нужно жениться или нет? А Орлова сегодня заставила отказаться от участия в свадебной гонке, чтобы не лишать нормальные пары возможности пожениться за чужой счет.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Даша Титомир хочет поближе познакомиться с Араем Чобаняном, но он ее не подпускает. Парень говорит, что у него чувства  к Шеве, но Орловой, как впрочем, и остальным участникам, плевать на его чувства. Они уверены, что Чобанян врет и даже готовы завтра против Шевы голосовать, чтоб проверить уйдет ли Арай за ней?
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

В ночном эфире Катя Зиновьева поговорила по телефону с Сашей Гобозовым и его мамой. Ольга Васильевна позвала Катю в гости.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной



На Сейшелах отменили сухой закон?


А на Сейшелах тоже ярчат новенькие. Артем Сорока летел к Марго, но увидел Ольгу Жарикову, и передумал. Он почти в нее влюблен и пытался сегодня заселиться с Олей на виллу, а когда получил отказ, то расплакался.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Штрих тоже был не в себе. То видеть не хотел Лену Хромину, то снова цеплялся к ней и на коленях перед ней стоял, то снова расстраивался до слез, ведь она ему очень понравилась.
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

Марина Африкантова позвонила Прасковье Николаевне и сказала, что они с Ромой хотят приехать, но женщина пока не готова к знакомству. У нее очень много проблем и сейчас не время. Все!
Обзор вечернего эфира дома 2 19.01.18 + ночной

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