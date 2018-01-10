Вести с АТО: боевики семь раз обстреляли ВСУ

За минувшие сутки, 19 января, незаконные военные формирования 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов пострадавших среди украинских военных нет. Об этом сообщили в субботу, 20 января, в пресс-центре штаба АТО в Facebook, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"За минувшие сутки, противник семь раз нарушил режим тишины. Несмотря на то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен", – говорится в сводке.
На луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской сепаратисты устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики активизировались на Приазовье, где в районе Широкино, украинские защитники заметили деверсийно-разведывательную группу, которая двигалась к их позициям.
"Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников он был эвакуирован с поля боя и ему оказана медицинская помощь", - добавили в пресс-центре.
Читайте также: В районе Зайцево боевики обстреляли из танка позиции ВСУ
Напомним, 18 января в зоне проведения антитеррористической операции враг дважды нарушил режим прекращения огня...