| | Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… РјР°С€РёРЅ РІ РџРѕРІРѕР»Р¶СЊРµ
Авто

Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… РјР°С€РёРЅ РІ РџРѕРІРѕР»Р¶СЊРµ

РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Р°Рј РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ, РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРЅРѕРіРѕ Р°РЅР°Р»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёРј Р°РіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕРј "РђР’РўРћРЎРўРђРў", РІ РјРёРЅСѓРІС€РµРј РіРѕРґСѓ Р¶РёС‚РµР»Рё РџСЂРёРІРѕР»Р¶СЃРєРѕРіРѕ С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° РєСѓРїРёР»Рё 361,1 С‚С‹СЃСЏС‡Рё РЅРѕРІС‹С… Р»РµРіРєРѕРІСѓС€РµРє, С‡С‚Рѕ РЅР° 18,8% РїСЂРµРІС‹С€Р°РµС‚ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ 2016 РіРѕРґР°. Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РёР· РЅРёС….
Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… РјР°С€РёРЅ РІ РџРѕРІРѕР»Р¶СЊРµ

РћС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ СЃР°РјРѕР№ РІРѕСЃС‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРЅРѕР№ РјРѕРґРµР»СЊСЋ Сѓ Р¶РёС‚РµР»РµР№ РџРѕРІРѕР»Р¶СЊСЏ СЃС‚Р°Р»Р° РѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅР°СЏ LADA Granta. Р”Р°РЅРЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ РІ 2017 РіРѕРґСѓ СЂР°Р·РѕС€РµР»СЃСЏ С‚РёСЂР°Р¶РѕРј РІ 40,6 С‚С‹СЃСЏС‡Рё РµРґРёРЅРёС†, Р° СЌС‚Рѕ СЃРІРёРґРµС‚РµР»СЊСЃС‚РІСѓРµС‚ Рѕ СЂРѕСЃС‚Рµ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° 7,3% РІ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёРё СЃ 2016 РіРѕРґРѕРј. Р’С‚РѕСЂРѕРµ РјРµСЃС‚Рѕ РїСЂРёРЅР°РґР»РµР¶РёС‚ РµС‰С‘ РѕРґРЅРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё РѕС‚ "РђРІС‚РѕР’РђР—" - LADA Vesta. РћРЅР° Р±С‹Р»Р° РєСѓРїР»РµРЅР° РІ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРµ 30,1 С‚С‹СЃСЏС‡Рё С€С‚СѓРє (+50,8%). РўСЂРµС‚СЊСЋ СЃС‚СЂРѕС‡РєСѓ Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚ РёРЅРѕРјР°СЂРєР° KIA Rio СЃ РїРѕРєР°Р·Р°С‚РµР»РµРј РїСЂРѕРґР°Р¶ РІ 27,8 С‚С‹СЃСЏС‡Рё СЌРєР·РµРјРїР»СЏСЂРѕРІ Рё СЂРѕСЃС‚РѕРј РЅР° 6,5%.
Р’ РїРµСЂРІСѓСЋ РїСЏС‚РµСЂРєСѓ СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№ РІ 2017 РіРѕРґСѓ РІ РџРѕРІРѕР»Р¶СЊРµ РІРѕС€Р»Рё Hyundai Solaris Рё LADA XRAY, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р±С‹Р»Рё СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°РЅС‹ РІ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРµ 16,5 Рё 13,8 С‚С‹СЃСЏС‡Рё РµРґРёРЅРёС† СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ. РўР°РєР¶Рµ РІ РўРћРџ-10 РїРѕРїР°Р»Рё Hyundai Creta, Renault Duster, Chevrolet Niva, Renault Sandero Рё LADA Kalina.
Р®Р»РёСЏ Р РѕРјР°РЅРѕРІР°...

Еще по теме

KIA Rio РЅР°Р·РІР°РЅ РЅР°РёР±РѕР»РµРµ РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹Рј Р°РІС‚Рѕ РІ Р  ...

KIA Rio РЅР°Р·РІР°РЅ РЅР°РёР±РѕР»РµРµ РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹Рј Р°РІС‚Рѕ РІ Р  ...

13-01-2018, 21:50
Читать
KIA Rio РІРѕР·РіР»Р°РІРёР» РўРћРџ-10 Р±РµСЃС‚СЃРµР»Р»РµСЂРѕРІ Р°РІС‚РѕСЂС‹Р ...

KIA Rio РІРѕР·РіР»Р°РІРёР» РўРћРџ-10 Р±РµСЃС‚СЃРµР»Р»РµСЂРѕРІ Р°РІС‚РѕСЂС‹Р ...

22-12-2017, 17:31
Читать
LADA Granta РІРѕР·РіР»Р°РІРёР»Р° РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… ...

LADA Granta РІРѕР·РіР»Р°РІРёР»Р° РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… ...

12-11-2017, 19:11
Читать
РћРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅ РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РІ Р РѕСЃС ...

РћРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅ РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РІ Р РѕСЃС ...

9-11-2017, 22:40
Читать
В«РђРІС‚РѕР’РђР—В» СѓРІРµР»РёС‡РёР» РїСЂРѕРґР°Р¶Рё LADA РІ Р Р¤ РІ СЃРµРЅС‚ ...

В«РђРІС‚РѕР’РђР—В» СѓРІРµР»РёС‡РёР» РїСЂРѕРґР°Р¶Рё LADA РІ Р Р¤ РІ СЃРµРЅС‚ ...

5-10-2017, 15:35
Читать
РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-5 СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Р ...

РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-5 СЃР°РјС‹С… РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Р ...

24-09-2017, 12:50
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail