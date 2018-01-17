В Кропивницком запретили въезд крупногабаритного транспорта

По информации областного центра по гидрометеорологии, в ближайшее время и до конца дня 20 января по городу Кропивницкий будут продолжаться интенсивные снегопады, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
Городской голова Андрей Райкович проконтролировал ситуацию на дорогах областного центра и по результатам инспекции поручил собрать городской оперативный штаб для принятия неотложных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в течение зимнего периода 2018 года.
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Во исполнение плана взаимодействия по противодействию угрозам осложнения дорожного движения в зимний период и в связи со значительной интенсивностью снегопадов, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к управлению патрульной полиции временно запретить въезд на территорию Кропивницкого крупногабаритным транспортным средствам, кроме обеспечивающих жизнедеятельность города, по автодорогам Н-14, Н-23 и М-12 с 11.00 20 января до снятия запрета на движение по городу такому виду транспорта...