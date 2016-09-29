| | В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад
Социум

В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад

В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад
"Саакашвили также бил окна в Октябрьском дворце!"

В Киеве мужчина повыбивал окна в детском саду, а полицейским сообщил, что хочет быть похожим на известного политика. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на "Информатор".
В ночь на 20 января, в Киеве, по улице Оноре де Бальзака, мужчина выбил окна в детском саду. От рук хулигана пострадал детский сад № 115 "Эдельвейс". Мужчина не только разбил окна в помещении детского сада, но и разбросал мусор по всей территории. Тревогу поднял охранник здания, он же и вызвал патруль полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам представителей полиции, мужчина объяснил свое поведение тем, что хочет быть похожим на известного политика Михаела Саакашвили. "Я хотел выразить свою гражданскую позицию. Саакашвили также бил окна в Октябрьском дворце!", - так мужчина объяснил мотивы своих поступков. Правда, что именно так отчаянно отстаивал мужчина, он объяснить не смог.
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Полиция задержала дебошира и отправила его в участок.

В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад

В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад

В Киеве, чтобы быть похожим на Саакашвили, мужчина разгромил детский сад

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