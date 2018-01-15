| | Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление
Политика

Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление

Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление
Сделано это ради освобождения украинских заложников.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook, передает Киевские Ведомости.
Читайте также: Порошенко помиловал 20 осужденных

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и младенец на руках. Она написала письмо президенту, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - написала Геращенко.

Напомним, в декабре прошлого года Петр Порошенко помиловал осужденных, которых передали в «ЛДНР»...

Еще по теме

Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложни ...

Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложни ...

Вчера, 22:21
Читать
Порошенко помилует женщину, совершившую серьезное преступление против Украи ...

Порошенко помилует женщину, совершившую серьезное преступление против Украи ...

15-01-2018, 23:00
Читать
Порошенко встретил освобожденных украинских заложников

Порошенко встретил освобожденных украинских заложников

27-12-2017, 21:51
Читать
Порошенко помиловал осужденных, которых передадут «ЛДНР»

Порошенко помиловал осужденных, которых передадут «ЛДНР»

22-12-2016, 14:58
Читать
Порошенко помиловал девять осужденных из ЛНР и ДНР

Порошенко помиловал девять осужденных из ЛНР и ДНР

22-12-2016, 10:05
Читать
Порошенко помиловал 14 украинских заключенных

Порошенко помиловал 14 украинских заключенных

1-07-2016, 23:42
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail