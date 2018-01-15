Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление

Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко в Facebook, передает Киевские Ведомости.
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"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности и младенец на руках. Она написала письмо президенту, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО, и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", - написала Геращенко.
Напомним, в декабре прошлого года Петр Порошенко помиловал осужденных, которых передали в «ЛДНР»...