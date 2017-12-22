Дом 2 последние выпуски: Саша Черно считает Иосифа Оганесяна садистом

Почему так случилось?- На днях стало известно о том, что Александра Черно не намерена продолжать отношения с Михаилом Вырским.Девушка заявила, что Миша очень хороший парень, однако не подходит ей по ряду причин. Единственным вариантом на отношения в периметре для Саши остается Иосиф Оганесян, который в последнее время ведёт себя довольно странно.Саша Черно: - Разрушающий садист.Поначалу это замечательный мужчина. В отношениях все идет гладко. Но потом в какой-то момент он поднимает на женщину руку, издевается над ней. После говорит о том, какой он плохой и как сильно запутался в жизни. Потом притягивает, затем отталкивает от себя. Потом опять притягивает. Жертва как на крючке, бежит за ним. Головой понимая, что это утопия, но всё равно бежит, на коленях ползёт. Как-будто зомби. Затем снова бьет. И опять «спасает».Действия разрушающего садиста идут по нарастающей. Причем он не убивает свою жертву. Такой мужчина спасает женщину для того, чтобы мучить ее дальше. Он действует по сценарию: сначала избить, потом вылечить (подарить дорогой подарок, цветы), а затем продолжать издеваться над ней, но с еще большей силой. Почему женщины не уходят от садистов? Потому что они жертвы. Женщина верит, что это пройдет, «я его люблю… я его исправлю… он без меня пропадет»....