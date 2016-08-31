Дом 2 последние слухи: Сын Курбана Омарова не полетел с отцом и Бородиной на Сейшелы

Почему так случилось?- Ксения Бородина улетела отдыхать со всем своим семейством, но отказалась брать с собой сына Курбана Омарова, Омара.Несмотря на то, что учебный год в самом разгаре, Бородина решила устроить своей семье небольшой отпуск. Как сообщила поклонникам сама Ксюша, ближайшие две недели они вчетвером проведут на Сейшелах, где ей предстоит помимо отдыха еще и работать. Бородина не стала скрывать, что детям придется прогулять школу, правда сразу подчеркнула, что ничего страшного в этом она не видит и предпочитает не разлучаться с детьми на такой долгий срок.Впрочем, гораздо больше оправданий Ксении по поводу прогулов в школе многих интересует почему на Сейшелы вместе с ними не летит Омар Омаров. Подписчики отметили, что в последнее время мальчик все реже появляется на фото, которые публикует его отец, и сразу же предположили ссору в звездном семействе.Существует и другая версия событий. По мнению хейтеров, в отличие от Бородиной, родная мать Омара относится к учебе гораздо серьезнее и просто не захотела, чтобы мальчик прогуливал уроки. Тем более что поездка может затянуться, не найди организаторы замену Ксении вовремя....