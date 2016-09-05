| | Дом 2 последние сплетни: Карина Пронина. Руслан нагло врал
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Дом 2 последние сплетни: Карина Пронина. Руслан нагло врал

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Карина Пронина рада, что раскрылось истинное лицо Руслана Минакова, который врал ей о своих чувствах.
Девушка призналась, что ей больно и обидно.
Карина Пронина: - Руслан изначально выбрал позицию жертвы. Коллектив верил всему, что он говорил, а мою правду игнорировали. Сейчас, к счастью, раскрывается его истинное лицо. Все начинают видеть то, о чем я изначально кричала. Сразу хочется отметить факт того, что я тоже не святая, однако подлость Руслана перекрывает все мои недостатки. Больно, обидно и неприятно от того, что вера к людям начинает пропадать из-за таких, как он. Человек нагло врал о своих чувствах. При первой же возможности побежал в бунгало к Оле, потом решил строить отношения с Машей, а по итогу оказалось так, что у него за периметром есть девушка, которую он любит.
Дом 2 последние сплетни: Карина Пронина. Руслан нагло врал

Дом 2 последние сплетни: Карина Пронина. Руслан нагло врал

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