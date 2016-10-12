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Экономика

В России на транзитные грузы установят электронные пломбы

В России на транзитные грузы могут установить электронные пломбы. Сервис будет функционировать на инфраструктуре известной государственной системы «Платон» на базе технологий ГЛОНАСС.
В России на транзитные грузы установят электронные пломбы


Согласно законопроекту, опубликованному на официальном сервисе правовых данных, предусматривается введение механизма, который позволит контролировать большие перевозки с активным использованием идентификации в электронном режиме. Для этого необходимо создать сервис конкретного отслеживания грузовых транзитов международного плана, в рамках которого используют инфраструктуру «Платона» на основе ГЛОНАСС.
Фиксирование и снятие новых пломб произведут при въезде и выезде с территории России в специальных контрольных пунктах (передвижных или стационарных). Обязанности по установлению пломбы возлагаются на организации получателя или отправителя. Закон может вступить в силу 1 июля...

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Экономика

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