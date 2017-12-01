Жоржиньо близок к продлению контракта с «Наполи»

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В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Белый дом прекратил принимать телефонные звонки
СМИ: Порошенко с семьей отдохнул на Мальдивах под чужим именем
У США были планы включить Россию в проект "звёздные войны"
Граждане Македонии на референдуме по-новому назовут свою страну
Китай призывает США отказаться от взглядов времен Холодной войны
Экономика
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Виноградов: Криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть
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События
В Донецкой области на КПВВ обстреляли автобус - 1 человек погиб
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Социум
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Киевские Ведомости
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