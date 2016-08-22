| | СМИ: Диарра достиг устной договоренности с ПСЖ
Спорт

СМИ: Диарра достиг устной договоренности с ПСЖ

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