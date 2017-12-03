Не удалось Иосифу Оганесяну избавится от прежней пассии. Не сложился пазл с Дашей Рымарь, еще ранее с Марго Овсянниковой. Оганесяну придется вернуться? К Черно?!Началась массированная атака по возвращению Иосифа под крыло своей мощной подруги, которая внезапно предстала искренней маленькой девочкой. (Со слов ведущих). Не стоит доверять уверениям Оганесяна, что он собирается уйти с телепроекта дом 2, вернувшись на поляну. Как показывает практика, те, кто желает уйти, делают это легко и быстро. Контракт Иосифа женитьбы явно не предусматривает, потому возможность отвертеться от романа с Александрой Чернявской вроде бы есть.С другой стороны, девушки на острове Любви четко представляют, что имеют дело с артистом, в игру вступают осторожно и при первом же окрике из аппаратной резко от Оганесяна отказываются. Им приходится смириться, что надежд на иной исход дела нет и не будет.Нет друзей и перспектив?Странно и другое, за все нахождения на телестройке, настоящими друзьями и хоть какой-то поддержкой коллектива, Иосиф так и не обзавелся. Это Черно, по её словам, считает себя «мамкой женской спальни», вот Иосиф на «папку» точно претендовать не станет.Как думаете, что выберет Оганесян? Возвращение под юбку к Чернявской или собственный путь? Жениться на ней уж точно не станет? Или сойдется в гонораре с новым руководством телепроекта дом 2? Пупок не развяжется?...