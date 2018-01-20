Главреда сочинского сайта Валова арестовали на два месяца

Ранее сообщалось, что у редактора сайта «Блог Сочи» Александра Валова прошли обыски в рамках уголовного дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. Как рассказал РИА Новости правозащитник Александр Попков, блогер был задержан на 48 часов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2, «по факту якобы вымогательства им денег у депутата Госдумы Напсо от ЛДПР то ли за непубликацию, то ли за удаление с сайта статьи про бассейн», которая была опубликована на портале «Блог Сочи» в июле 2016 года.В свою очередь Напсо заявил РИА Новости, что «дыма без огня не бывает», но подробно комментировать ситуацию не стал.«Валову избрана мера пресечения. Он арестован, заключен под стражу на два месяца», — сообщила Смяцкая.Как заявил РИА Новости правозащитник Александр Попков, представляющий интересы Валова, в дальнейшем они планируют обжаловать данное решение.«Обвинение Валову было предъявлено по статье 163 часть 2 пункт Г Уголовного кодекса, тяжкая статья, по которой ему может грозить до семи лет лишения свободы. Пока Валов находится в следственном изоляторе. Мы будем все обжаловать», — заявил РИА Новости правозащитник Попков...