| | В Татарстане столкнулись пять машин, два человека погибли
События

В Татарстане столкнулись пять машин, два человека погибли

В Татарстане столкнулись пять машин, два человека погибли
«В результате ДТП 21 января на 23-м километре автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района столкнулись пять легковых автомобилей, погибли два человека и трое пострадали», — говорится в сообщении.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля LADA Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями NISSAN QASHQAI и столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2114», после чего на LADA Priora совершили наезд автомобили Hyundai Solaris и «ВАЗ-2114», которые двигались по встречному направлению.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир LADA Priora от полученных травм скончались на месте.В настоящее время на месте происшествия работает следственная-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП выясняются...

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