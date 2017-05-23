| | Amazon открывает полностью автоматизированный супермаркет без касс
Наука

Amazon открывает полностью автоматизированный супермаркет без касс

Amazon открывает полностью автоматизированный супермаркет без касс
В магазине не будет ни охранников, ни кассиров.

Компания Amazon.com откроет в понедельник, 23 января, полностью автоматизированный супермаркет без касс, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

“Супермаркет будущего” появится в Сиэтле, США, под вывеской Amazon Go после года работы в тестовом режиме. До этого времени его клиентами были только сотрудники компании.

В магазине не будет ни охранников, ни кассиров: в помещении установлены камеры и датчики, которые следят за тем, что покупатели берут с полок и что кладут обратно. Эти продукты программа распознает и добавляет в корзину покупателя на его аккаунте в соответствующем мобильном приложении.

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Расплачиваться клиенты будут банковскими картами, самостоятельно сканируя код товара.

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