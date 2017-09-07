Подробности второй волны анонсов процессоров Coffee Lake-S

В первые месяцы после формального анонса семейства процессоров Core i3/i5/i7-8000 их доступность в розничных сетях оставляла желать лучшего. Кроме того, Intel ограничила выбор материнских плат для данных CPU моделями на чипсете Z370, не позволив покупателям Coffee Lake-S сэкономить тысячу-другую рублей на апгрейде. В скором времени к первым шести процессорам Core 8-го поколения в конструктиве LGA1151 присоединятся около десятка новых CPU, компанию которым составят матплаты на чипсетах H370, B360 и H310. Согласно информации с сайта одного из американских интернет-магазинов, в наличии новые процессоры появятся менее чем через месяц — 14 февраля, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 3dnews.ru.
Расширенную информацию о моделях Coffee Lake-S второй волны привёл ресурс VideoCardz, сославшийся на источник в австралийской рознице. На Зелёном континенте ожидается скорое появление восьми процессоров LGA1151. «Офисные» Celeron G4900 и G4920 оперируют двумя x86-ядрами (без Hyper-Threading), 2 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и работают на частотах 3,1 и 3,2 ГГц соответственно. Уровнем выше находятся двухъядерные/четырёхпоточные Pentium Gold — G5400 (3,7 ГГц), G5500 (3,8 ГГц) и G5600 (3,9 ГГц), оснащённые 4 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. О четырёхъядерном Core i3-8300 и шестиядерном Core i5-8500, с номинальными частотами 3,7 и 3 ГГц соответственно, мы уже рассказывали в предыдущих заметках. Довольно неожиданно к числу дебютантов примкнул и шестиядерный Core i5-8600. Он на 300 МГц быстрее актуальной модели Core i5-8400 в номинале (3,1 ГГц против 2,8 ГГц) и так же содержит 9 Мбайт кеша L3.
Ориентировочные цены вышеперечисленных процессоров в прайс-листе Intel будут следующими:
Celeron G4900 (BX80684G4900): $42;
Celeron G4920 (BX80684G4920): $52;
Pentium Gold G5400 (BX80684G5400): $64;
Pentium Gold G5500 (BX80684G5500): $75;
Pentium Gold G5600 (BX80684G5600): $86;
Core i3-8300 (BX80684I38300): $138;
Core i5-8500 (BX80684I58500): $192;
Core i5-8600 (BX80684I58600): $213.
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Судя по предыдущим сообщениям в прессе, к уже рассмотренным CPU семейства Coffee Lake-S присоединятся модели с суффиксом T (как минимум Core i5-8600T), шестиядерный Core i7-8670 с Hyper-Threading и ряд процессоров бизнес-класса. Полный перечень дебютантов компания Intel опубликует 14 февраля или чуть раньше...