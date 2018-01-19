| | Джерард Батлер открыл тайну, кто целуется лучше - Джоли или Энистон
Шоу-Биз и культура

Джерард Батлер открыл тайну, кто целуется лучше - Джоли или Энистон

Голливудский актер Джерард Батлер, посетив ток-шоу Watch What Happens Live, откровенно рассказал ведущим, кто из его напарниц по съемочной площадке целуется лучше Анджелина Джоли или Дженнифер Энистон.
Джерард Батлер открыл тайну, кто целуется лучше - Джоли или Энистон

Джерард Батлер снимался с Анджелиной Джоли в фильме "Лара Крофт: расхитительница гробниц", а с Дженнифер Энистон ему посчастливилось работать в ленте "Охотники за головами". В обеих картинах присутствовали сцены поцелуя главного героя с героинями.
Телеведущие ток-шоу Watch What Happens Live напрямую спросили Батлера о том, с кем ему было лучше целоваться. Актер поначалу стеснялся ответить на этот вопрос, но вскоре все же вынес свой вердикт, сказав, что Дженнифер Энистон все-таки целуется лучше.
Поговаривали, что после съемок фильма "Охотники за головами" между Батлером и Энистон вспыхнули отношения, но эта информация не подтвердилась...

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