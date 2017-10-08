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Шоу-Биз и культура

«Русская Кардашьян» показала обнаженные ягодицы

Анастасия Квитко, «русская Кардашьян», показала поклонникам обнаженные ягодицы. Снимок, который лайкнули более 200 тысяч пользователей, опубликован на странице селебрити в Instagram.
«Русская Кардашьян» показала обнаженные ягодицы


Анастасия Квитко любит демонстрировать свои пышные формы, которых ей удалось достичь благодаря услугам пластических хирургов. В этот раз доброе утро для поклонников от «русской Кардашьян» было действительно горячим, так как селебрити оказалась в сверх эротическом настроении.
Перед глазами фанатов предстали ягодицы Анастасии в полном их объеме, да еще и оголенные. На них были надеты скромные бикини, которых практически не видно. Квитко восседает на столе и весьма скромно смотрит в объектив. Комментарии под снимком были на один мотив: красивые ягодицы. Нашлись и те, кто раскритиковал россиянку за излишнюю публичную откровенность...

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