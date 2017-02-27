| | Oxxxymiron номинирован на литературную премию
Шоу-Биз и культура

Oxxxymiron номинирован на литературную премию

Альбом популярного рэпера Oxxxymiron под названием "Горгород" попал в список номинированых на литературную премию.
Oxxxymiron номинирован на литературную премию

Если быть точнее, то он вошел в лонглист премии имени Пятигорского. Стоит напомнить о том, что данная премия вручается за наиболее философское произведение.
Вышеупомянутый альбом вышел в 2015 году, а также стал одним из наиболее обсуждаемых среди молодежи. В данном списке всего 37 номинантов. Альбом известного рэпера претендует на премию, как рэп-поема.
Стоит обратить внимание на то, что сумма награды составляет один миллион рублей.
Напомним, данная премия имени Пятигорского вручается ежегодно...

Еще по теме

Рэпера Oxxxymiron философы номинировали на литературную премию

Рэпера Oxxxymiron философы номинировали на литературную премию

Сегодня, 02:15
Читать
В России учредили литературную премию имени Пушкина

В России учредили литературную премию имени Пушкина

27-02-2017, 21:13
Читать
В Лос-Анджелесе пройдет 59-я премия Grammy - Русская планета

В Лос-Анджелесе пройдет 59-я премия Grammy - Русская планета

12-02-2017, 12:00
Читать
Альбом Анны Нетребко номинирован на премию «Грэмми»

Альбом Анны Нетребко номинирован на премию «Грэмми»

6-12-2016, 20:47
Читать
Мустафа Джемилев номинирован на премию Андрея Сахарова

Мустафа Джемилев номинирован на премию Андрея Сахарова

14-09-2016, 15:35
Читать
Олега Сенцова номинировали на Шевченковскую премию

Олега Сенцова номинировали на Шевченковскую премию

15-11-2015, 16:59
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail