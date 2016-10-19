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Шоу-Биз и культура

Супермодель Наталья Водянова выпустила личную криптовалюту

Супермодель Наталья Водянова из России разработала свою криптовалюту. Новая инициатива звезды поможет перечислять деньги на благотворительность.
Супермодель Наталья Водянова выпустила личную криптовалюту


Сегодня выяснилось, что Водянова основала личное приложение Elbi. Применяя его, пользователи получат возможность отправлять денежные средства в благотворительные фонды, обменивая их на внутреннюю криптовалюту LoveCoins.
Сподвижники Водяновой, помогавшие ей в разработке данного проекта, сообщили, что владельцы валюты могут приобрести ее при помощи продукцию таких брендов, как Christian Louboutin, Dior и других. Также известно, что пользователи программы имеют возможность посоревноваться за стильные вещи от компаний Louis Vuitton и Messika. Победителем может окзаться тот, кто стал обладателем большего количества LoveCoins за минувшие сутки...

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