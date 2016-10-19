Супермодель Наталья Водянова выпустила личную криптовалюту

Сегодня выяснилось, что Водянова основала личное приложение Elbi. Применяя его, пользователи получат возможность отправлять денежные средства в благотворительные фонды, обменивая их на внутреннюю криптовалюту LoveCoins.
Сподвижники Водяновой, помогавшие ей в разработке данного проекта, сообщили, что владельцы валюты могут приобрести ее при помощи продукцию таких брендов, как Christian Louboutin, Dior и других. Также известно, что пользователи программы имеют возможность посоревноваться за стильные вещи от компаний Louis Vuitton и Messika. Победителем может окзаться тот, кто стал обладателем большего количества LoveCoins за минувшие сутки...