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Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

понедельник, 22 января 2018, 14:52
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В Сирии сотрудники спасательных служб в подконтрольном повстанцам анклаве к востоку от Дамаска обвинили правительственные силы в применении газообразного хлора при бомбардировках.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сотрудники спасательной службы "Белые каски" заявили, что 13 гражданских лиц, включая женщин и детей, были "пострадали после того, как режим Асада использовал газообразный хлор в городе Дума в Восточной Гуте". Сами пострадавшие также говорят, что чувствовали запах хлора во время атаки.
О погибших в результате данной атаки пока не сообщается.
В Восточной Гуте – восточном пригороде Дамаска – проживают около 400 тысяч человек. С 2013 года данный район находится в осаде войск Башара Асада и его союзников.
Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Фото: twitter.com/JulianRoepcke
Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

Фото: twitter.com/FSAPlatform
Как сообщал "Апостроф", на прошлой неделе Восточная Гута уже подвергалась атаке хлором...

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