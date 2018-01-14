Очередное применение химоружия войсками Асада: появились страшные фото с пострадавшими детьми и разрушениями

понедельник, 22 января 2018, 14:52Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Сирии сотрудники спасательных служб в подконтрольном повстанцам анклаве к востоку от Дамаска обвинили правительственные силы в применении газообразного хлора при бомбардировках.Об этом сообщает агентство Reuters.Сотрудники спасательной службы "Белые каски" заявили, что 13 гражданских лиц, включая женщин и детей, были "пострадали после того, как режим Асада использовал газообразный хлор в городе Дума в Восточной Гуте". Сами пострадавшие также говорят, что чувствовали запах хлора во время атаки.О погибших в результате данной атаки пока не сообщается.В Восточной Гуте – восточном пригороде Дамаска – проживают около 400 тысяч человек. С 2013 года данный район находится в осаде войск Башара Асада и его союзников.Фото: twitter.com/JulianRoepckeФото: twitter.com/FSAPlatformКак сообщал "Апостроф", на прошлой неделе Восточная Гута уже подвергалась атаке хлором...