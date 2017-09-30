| | Новые санкции США против России: Reuters узнало о важных подробностях
События

Новые санкции США против России: Reuters узнало о важных подробностях

понедельник, 22 января 2018, 13:53
Поделиться
переглянути новину українською
Два официальных дистрибьютора корпорации Microsoft в РФ ввели ограничения на продажу продукции для более 200 российских компаний в связи с новыми санкциями со стороны США.
Об этом пишет агентство Reuters.
Также новые ограничительные меры сократили продолжительность кредитов, которые могут быть предоставлены российским финансовым фирмам, попавшим под санкции, с 30 дней до 14 дней и с 90 дней до 60 дней для российских энергетических компаний, которые находятся в санкционном списке США.
Один из дистрибьюторов Microsoft в РФ – компания Merlion – уведомила российские компании, которые попали под санкции, о том, что они должны успеть внести оплату за продукцию в период указанных сжатых сроков или же заплатить авансом.
Второй дистрибьютор – компания RRC – в своем уведомлении отмечает, что "вводятся серьезные ограничения" на заказы продукции Microsoft от российских фирм, которые попали под санкции США.
Отмечается, что указания Merlion и RRC вытекают из нового пакета санкций США от 2 августа прошлого года, которые связаны с кибератаками и вмешательством России в дела Украины.
Как сообщал "Апостроф", олигархи из окружения президента РФ Владимира Путина пытаются избежать новых санкций США...

Еще по теме

Названа дата вступления в силу новых серьезных санкций США против России

Названа дата вступления в силу новых серьезных санкций США против России

30-09-2017, 13:42
Читать
Новые санкции США против РФ: опубликован важный документ

Новые санкции США против РФ: опубликован важный документ

23-07-2017, 02:25
Читать
У Трампа заговорили о введении новых санкций против РФ

У Трампа заговорили о введении новых санкций против РФ

10-04-2017, 02:41
Читать
Иран ввел санкции против американских компаний за нарушение прав человека

Иран ввел санкции против американских компаний за нарушение прав человека

26-03-2017, 16:07
Читать
США расширили санкции против России из-за Сирии

США расширили санкции против России из-за Сирии

25-11-2015, 21:24
Читать
Стало известно об ужесточении ЕС антироссийских санкций

Стало известно об ужесточении ЕС антироссийских санкций

22-10-2015, 17:17
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail