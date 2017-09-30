Новые санкции США против России: Reuters узнало о важных подробностях

понедельник, 22 января 2018, 13:53Поделитьсяпереглянути новину українськоюДва официальных дистрибьютора корпорации Microsoft в РФ ввели ограничения на продажу продукции для более 200 российских компаний в связи с новыми санкциями со стороны США.Об этом пишет агентство Reuters.Также новые ограничительные меры сократили продолжительность кредитов, которые могут быть предоставлены российским финансовым фирмам, попавшим под санкции, с 30 дней до 14 дней и с 90 дней до 60 дней для российских энергетических компаний, которые находятся в санкционном списке США.Один из дистрибьюторов Microsoft в РФ – компания Merlion – уведомила российские компании, которые попали под санкции, о том, что они должны успеть внести оплату за продукцию в период указанных сжатых сроков или же заплатить авансом.Второй дистрибьютор – компания RRC – в своем уведомлении отмечает, что "вводятся серьезные ограничения" на заказы продукции Microsoft от российских фирм, которые попали под санкции США.Отмечается, что указания Merlion и RRC вытекают из нового пакета санкций США от 2 августа прошлого года, которые связаны с кибератаками и вмешательством России в дела Украины.Как сообщал "Апостроф", олигархи из окружения президента РФ Владимира Путина пытаются избежать новых санкций США...