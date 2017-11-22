Стало известно имя нового президента ПАСЕ

понедельник, 22 января 2018, 13:15Поделитьсяпереглянути новину українськоюПрезидентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский депутат Микеле Николетти.Об этом сообщает "Европейская правда".Николетти был назначен на должность без формального голосования, поскольку он являлся безальтернативным кандидатом. Согласно договоренностям политических групп, в 2018 году должность президента ПАСЕ должен занимать представитель социалистических партий, а социалисты выдвинули лишь кандидатуру Микеле Николетти.Скорее всего, Николетти будет занимать свой пост следующие два года - согласно традиции ПАСЕ, президента ассамблеи переизбирают на второй год без обсуждений.Обращается внимание, что история голосований в ПАСЕ свидетельствует, что Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за продление санкций в отношении России.Николетти уже выступил за продолжение диалога с Госдумой РФ."Очень жаль, что парламент РФ не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российским парламентом продолжится", - сказал он.Николетти не стал уточнять, как именно будет происходить данное сотрудничество, но известно, что 23 января российские депутаты будут присутствовать на заседании ad-hoc комитета, который изучает возможность возвращения делегации РФ к работе в ПАСЕ.Как сообщал "Апостроф", должность президента ПАСЕ до избрания Микеле Николетти несколько месяцев занимала глава делегации Кипра Стелла Кириакидес...