| | В Британии заговорили о необходимости увеличения финансирования армии на фоне агрессии России
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В Британии заговорили о необходимости увеличения финансирования армии на фоне агрессии России

понедельник, 22 января 2018, 12:33
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Вооруженные силы Великобритании рискуют отстать от России без дополнительного финансирования.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании генерал Ник Картер, передает BBC.
По его словам, способность британской армии реагировать на угрозы "будет разрушена, если мы не будем идти в ногу с нашими противниками".
Отмечается, что слова Картера – утвержденные министром обороны Гэвином Уильямсоном – прозвучали на фоне разговоров в Британии о возможном сокращении расходов на оборону.
В частности, генерал Картер обратил внимание на новые возможности России в сфере кибероружия.
Также он указал на усилия РФ по созданию ракет дальнего радиуса действия.
Потенциальные военные угрозы для Великобритании "теперь находятся на пороге Европы", подчеркнул Ник Картер.
Как сообщал "Апостроф", недавно Британия и Франция сделали совместное заявление по поводу агрессивной внешней политики России...

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