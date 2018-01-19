| | Прикрывается детьми: журналиста возмутило предложение одиозного человека Путина из-за резни в школе
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Прикрывается детьми: журналиста возмутило предложение одиозного человека Путина из-за резни в школе

понедельник, 22 января 2018, 11:19
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В социальных сетях возмутились предложением скандального депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о регистрации в социальных сетях по паспортам.
Об этом написал блогер Андрей Мальгин на своей странице в Livejournal.
В документе предлагается обязать россиян регистрироваться в соцсетях только по паспорту и давать согласие на обработку личных данных. При этом дети до 14 лет смогут завести аккаунт только с письменного согласия родителей.
"Все мы прекрасно помним, как Путин воспользовался трагедией в Бесланской школе: он отменил выборы губернаторов. Причем откровенно объявил об этом в своем траурном обращении. Мы также помним, что именно дети-сироты пострадали из-за того, что он обиделся на " список Магнитского" Оставьте детей в покое, сволочи", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", в сеть попали кадры задержания девятиклассника Антона Бичивина, который устроил жестокое нападение на учеников 7 класса в одной из школ Улан-Удэ (республика Бурятия, РФ).
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