| | С "Носа Дьявола" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео
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С "Носа Дьявола" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

понедельник, 22 января 2018, 11:12
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На юго-западе Колумбии в результате оползня, который опрокинул автобус ущелье, погибли не менее 13 человек, включая новорожденного ребенка. Место аварии известно под названием "Нос дьявола".
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел на горном шоссе между городами Пасто и Томако в Провинции Нариньо рядом с границей Колумбии с Эквадором.
Как говорят местные власти, оползень обрушил на шоссе 5 тысяч кубических метров камней и грунта.
Губернатор провинции Нариньо Камило Ромеро уточнил, что в результате ааарии погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок.
С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

Фото:twitter.com/MovValleyCauca
С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

С "Носа Дьявола" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

С \"Носа Дьявола\" в Колумбии в пропасть сорвался пассажирский автобус, много погибших: опубликованы фото и видео

Фото:twitter.com/DNBomberosCol
Как сообщал "Апостроф", недавно в Турции в результате аварии с пассажирским автобусом погибли шесть человек...

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