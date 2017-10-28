Движется в сторону шизофрении: известный журналист назвал "лекарство", способное вылечить Россию

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Современное общество России представляет собой интересный материал для психологических исследований.
Об этом изданию Realist рассказал российский журналист Аркадий Бабченко.
"Это время – подарок для психологов будущего. Будут написаны десятки диссертаций о том, как страна сошла с ума. Вот, например, ты приезжаешь на митинг против строительства храма. Начинаешь общаться с людьми и слышишь: «Путин молодец. Церковь хорошая. Поставьте храм в соседнем дворе и все будет отлично». Загадочная русская душа", - отметил журналист.
Также он указал на признаки шизофрении в российском обществе.
"Россия движется в сторону шизофрении. Там есть православные коммунисты, которые одной рукой крестятся, другой тоскуют по совку. У которых святой и Николай II, и убивший его Ульянов (Ленин). Там — шизофреническая каша, сляпанная из всех величий, причем, последние на 99% — мифы и фейки, сдобренные зомбоящиком", - подчеркнул Бабченко.
Он считает, что в РФ не произойдет явление, подобно Революции достоинства в Украине
"Золотой нефтяной дождь посыпался на страну. И при том, что 98% распилили, 2% хватило для людей. Когда говорят, что народ никогда так хорошо не жил, как при Путине – это правда. И даже когда обвалились цены на нефть, экономика РФ не рухнула. Она может существовать при таком положении вещей десятилетиями", - обратило внимание российский журналист.
Он намекнул, что "вылечить" российское общество может лишь поражение РФ в военном конфликте:
"Для того, чтобы все изменилось, нужно большое потрясение, большая кровь. Германия сошла с ума в 30-х. Ее вылечили, но для этого понадобилась Вторая мировая война. Япония излечилась, когда были стерты с лица Земли два города. Россию тоже вылечат. Но лечение будет болезненным".
Как сообщал "Апостроф", Бабченко заявлял, что Кремль пойдет на открытую агрессию против Украины, когда экономическое положение РФ будет крайне плохим...