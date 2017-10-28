Движется в сторону шизофрении: известный журналист назвал "лекарство", способное вылечить Россию

понедельник, 22 января 2018, 10:13Поделитьсяпереглянути новину українськоюСовременное общество России представляет собой интересный материал для психологических исследований.Об этом изданию Realist рассказал российский журналист Аркадий Бабченко."Это время – подарок для психологов будущего. Будут написаны десятки диссертаций о том, как страна сошла с ума. Вот, например, ты приезжаешь на митинг против строительства храма. Начинаешь общаться с людьми и слышишь: «Путин молодец. Церковь хорошая. Поставьте храм в соседнем дворе и все будет отлично». Загадочная русская душа", - отметил журналист.Также он указал на признаки шизофрении в российском обществе."Россия движется в сторону шизофрении. Там есть православные коммунисты, которые одной рукой крестятся, другой тоскуют по совку. У которых святой и Николай II, и убивший его Ульянов (Ленин). Там — шизофреническая каша, сляпанная из всех величий, причем, последние на 99% — мифы и фейки, сдобренные зомбоящиком", - подчеркнул Бабченко.Он считает, что в РФ не произойдет явление, подобно Революции достоинства в Украине"Золотой нефтяной дождь посыпался на страну. И при том, что 98% распилили, 2% хватило для людей. Когда говорят, что народ никогда так хорошо не жил, как при Путине – это правда. И даже когда обвалились цены на нефть, экономика РФ не рухнула. Она может существовать при таком положении вещей десятилетиями", - обратило внимание российский журналист.Он намекнул, что "вылечить" российское общество может лишь поражение РФ в военном конфликте:"Для того, чтобы все изменилось, нужно большое потрясение, большая кровь. Германия сошла с ума в 30-х. Ее вылечили, но для этого понадобилась Вторая мировая война. Япония излечилась, когда были стерты с лица Земли два города. Россию тоже вылечат. Но лечение будет болезненным".Как сообщал "Апостроф", Бабченко заявлял, что Кремль пойдет на открытую агрессию против Украины, когда экономическое положение РФ будет крайне плохим...