| | Агрессия РФ в Украине: появился прогноз по сделке Запада с Кремлем
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Агрессия РФ в Украине: появился прогноз по сделке Запада с Кремлем

понедельник, 22 января 2018, 07:44
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Кремль мечтает о сделке с Западом по поводу некого признания аннексии Крыма в обмен на уход России с Донбасса.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.
"Что касается Украины, то мы прекрасно знаем, о чем мечтает российская элита. Спроси завтра того же Путина, он скажет, что они с удовольствием уйдут с Донбасса, если хоть как-то признают аннексию Крыма. При этом западные державы никогда не признают ее юридически", - отметил он.
По словам политолога, заключение подобной сделки исключать нельзя.
Также Пионтковский указал на незначительность санкций против РФ, которые связаны с ее оккупацией Крыма.
"Ведь все основные санкции введены по поводу Донбасса, а чисто крымские – они вообще смешные. Там разве что [Сергею] Аксенову и еще каким-то жуликам не разрешают путешествовать по Европе", - подчеркнул российский политолог.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Для Путина меняется все, средства давления на Украину исчерпаны - Андрей Пионтковский"...

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