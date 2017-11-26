Агрессия РФ в Украине: появился прогноз по сделке Запада с Кремлем

понедельник, 22 января 2018, 07:44Поделитьсяпереглянути новину українськоюКремль мечтает о сделке с Западом по поводу некого признания аннексии Крыма в обмен на уход России с Донбасса.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский."Что касается Украины, то мы прекрасно знаем, о чем мечтает российская элита. Спроси завтра того же Путина, он скажет, что они с удовольствием уйдут с Донбасса, если хоть как-то признают аннексию Крыма. При этом западные державы никогда не признают ее юридически", - отметил он.По словам политолога, заключение подобной сделки исключать нельзя.Также Пионтковский указал на незначительность санкций против РФ, которые связаны с ее оккупацией Крыма."Ведь все основные санкции введены по поводу Донбасса, а чисто крымские – они вообще смешные. Там разве что [Сергею] Аксенову и еще каким-то жуликам не разрешают путешествовать по Европе", - подчеркнул российский политолог.Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Для Путина меняется все, средства давления на Украину исчерпаны - Андрей Пионтковский"...