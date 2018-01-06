Иркутская область остаётся во власти морозов

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных, южных, западных и верхнеленских районах Приангарья ожидаются морозы до -40,-45 градусов, на отдельных территориях до -48 градусов. В Иркутске температура воздуха в указанные дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, 23 января в городе днём ожидается около -25 градусов, небольшой снег.Спасатели напоминают автомобилистам, что при сильном морозе и тумане ухудшается видимость на дороге. Им советуют выбирать безопасную скорость и заранее планировать свои маршруты. Пешеходам без особой надобности советуют не выходить на дальние расстояния, тепло одеваться и иметь при себе заряженный сотовый телефон на случай вызова экстренных служб.В Иркутской области приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС России к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Для спасения жизни людей в случае происшествий, связанных с прохождением опасных метеорологических явлений, будет задействоваться мобильный пункт обогрева.В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру «101»...