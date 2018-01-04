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Социум

Игорь Пушкарев не верит Фемиде

Игорь Пушкарев не верит Фемиде
Экс-мэр Владивостока обратился к значению символа правосудия — богине Фемиде. «Есть мнение, что повязка на глазах Фемиды указывает не на беспристрастность, а на то, что она совершенно не хочет видеть явные и бесспорные вещи, подчиняясь другим аргументам, не имеющим ни малейшего отношения к разрешению вопроса по закону. В нашем случае — это очевидно. Меня, моего брата и Андрея Лушникова будут судить в Москве — такое решение принял Верховный суд России 18 января, игнорировав наши законные права, основываясь на безосновательном и пренебрегая главным законом государства и высшей юридической силой — конституцией. Так перед кем же я оправдываюсь?» — пишет Игорь Пушкарев.Напомним, что следствие считает, что в Приморском крае не исключены сомнения в беспристрастности судей. Кроме того, решением суда по отдельному ходатайству Генеральной прокуратуры Игорю Пушкареву был продлен срок содержания под стражей до 28 февраля 2018 года.По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.Дмитрий Санников...

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