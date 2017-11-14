| | Эти семьи Владивостока смогут построить дом в ближайшее время
Социум

Эти семьи Владивостока смогут построить дом в ближайшее время

Эти семьи Владивостока смогут построить дом в ближайшее время
Приглашенные на жеребьевку семьи ждут в актовом зале администрации по адресу Океанский проспект, 20. На выбор им подготовлены 17 земельных участков, сформированных на улицах Анучинской и Артековской.Отмечается, что это уже 39-я по счету жеребьевка с 2012 года. За это время землю во Владивостоке получили 2009 многодетных семей. Земля площадью от 7 до 20 соток предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства.Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что многодетные семьи в Приморье не довольны властью.Таисия Масина...

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