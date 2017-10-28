| | Пассажирка рейса Киев - Минск бросила голубоглазую кошку в "Жулянах"
Социум

Пассажирка рейса Киев - Минск бросила голубоглазую кошку в "Жулянах"

Пассажирка рейса Киев - Минск бросила голубоглазую кошку в \"Жулянах\"
История случилась в понедельник утром. Голубоглазого 7–8-месячного питомца породы невский маскарадный бросила женщина, которую не пропустили на рейс с животным.«Недолго думая, дама выпустила котенка в терминале и спокойно пошла на паспортный контроль. Нет слов», — отметила Богданенко.Она разместила в соцсети просьбу друзьям забрать котенка, и желающие приютить питомца нашлись очень быстро. Спустя несколько часов представитель аэропорта написала, что кошку уже забрали.Не всем повезло так, как этой голубоглазой кошке. В конце минувшего октября в Национальном аэропорту Минск потерялся кот по кличке Мартик — его никто не бросил, он сам выскочил из переноски во время ветконтроля и убежал. За этой историей следили тысячи неравнодушных белорусов, дававших даже советы, как найти животное. Спустя десять дней питомца питерского художника Николая Копейкина нашли мертвым под багажной лентой...

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