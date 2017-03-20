| | Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на Аллее славы в Голливуде
Социум

Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на Аллее славы в Голливуде

Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на Аллее славы в Голливуде
Минни, которой в 2018 году «исполняется» 90 лет, получила награду спустя 40 лет после Микки, первого мультипликационного героя, удостоенного звезды. Другими обладателями именных звезд являются Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны, и ряд других персонажей.Впервые Минни Маус появилась на экранах в 1928 году, в первом звуковом мультфильме студии Disney «Пароходик Вилли» (Steamboat Willie).Внешний облик Минни отражал тенденции в молодежной культуре того времени. Изначально на ней был наряд в горошек, а также шляпка. Позднее шляпку заменили на большой бант.Предполагалось, что у Минни будут разнообразные наряды, но ее классическим костюмом является именно красно-белое платье. В 2013 году у Минни Маус появилось первое за всю историю ее существования дизайнерское платье. Наряд, изготовленный модным домом Lanvin, представили в «Диснейленде»...

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