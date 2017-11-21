| | В Украине уменьшилось количество выданных субсидий
Экономика

В Украине уменьшилось количество выданных субсидий

В Украине уменьшилось количество выданных субсидий
Пора втягивать пояса.

Государственная служба статистики подсчитала, что в прошлом году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3,98 млрд.

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3,98 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

В частности, в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2,8 млрд гривен, в сельских населенных пунктах – 1,1 млрд гривен.

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,2% и составил 993,4 гривен.

В 2017 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8,8 млн домохозяйств, что на 1,1 млн или на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 6 млн домохозяйств, в сельской местности – 2,7 млн.

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Всего в 2017 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 8,2 млн. домохозяйств, что на 10,3% больше по сравнению с 2016 годом (из них на городские населенные пункты приходится 67,5% обращений)...

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