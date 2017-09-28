| | Украинцам рассказали, когда гривна начнет расти
Экономика

Украинцам рассказали, когда гривна начнет расти

Украинцам рассказали, когда гривна начнет расти
Прогноз.

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий считает, что валютный рынок начнет восстанавливаться в ближайшие недели или месяцы.

Национальный банк ожидает, что валютный рынок стабилизируется в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 января, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов (через интервенции по методу запроса наилучшего курса - ред.). Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим", - заявил он.

По его словам, текущее снижение курса гривны является сезонным фактором.

"У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции", - сказал Чурий.

Он уверен, что ситуация изменится в ближайшие недели или месяцы.

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"В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай - им нужны большие объемы гривны", - отметил он...

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