Украинцам рассказали, когда гривна начнет расти

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий считает, что валютный рынок начнет восстанавливаться в ближайшие недели или месяцы.
Национальный банк ожидает, что валютный рынок стабилизируется в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 января, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов (через интервенции по методу запроса наилучшего курса - ред.). Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим", - заявил он.
По его словам, текущее снижение курса гривны является сезонным фактором.
"У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции", - сказал Чурий.
Он уверен, что ситуация изменится в ближайшие недели или месяцы.
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"В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай - им нужны большие объемы гривны", - отметил он...