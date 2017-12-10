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Экономика

В Украине резко подорожал популярный продукт

В Украине резко подорожал популярный продукт
Названы причины резкого скачка цены.

По сравнению с январем 2017 года бананы стоят уже почти в два раза дороже.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Кроме серьезного подорожания овощей "борщевого набора", в Украине зафиксирован резкий скачок цен на бананы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Так, всего за неделю бананы в оптовой продаже стали дороже на 16%, цены на фрукт достигли 40 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года бананы в Украине стоят уже почти в два раза дороже.

Эксперты международного рынка рынка связывают подорожание бананов со снижением мирового урожая – в главных странах производства сбор бананов упал на 18-20%. Ухудшение, по словам экспертов, обусловили неблагоприятные погодные условия, в частности холодная и пасмурная погода.

"Кроме мирового тренда, в Украине подорожание бананов усиливается девальвацией гривни. Фактически бананы – это единственный вид фруктов, который продолжает дорожать после праздников на украинском рынке. Например, цены на цитрусовые за последние недели просели даже в условиях девальвации. Интересным является и то, что цены на украинские яблоки, главного конкурента бананов во фруктовой корзине, пока никак не отреагировали на подорожание бананов, хотя по яблоку тоже ожидается сокращение производства в странах Восточной и Западной Европы", – пояснила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

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По данным аналитиков, ежегодно Украина импортирует 200-230 тыс. тонн бананов, при чем почти 90% всего объема закупается в Эквадоре. Максимальных показателей спрос на бананы в Украине достигает ближе к началу весны, самыми дорогими бананы бывают как раз в марте и апреле...

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Экономика

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