Путин ушел, Сирия начала оживать

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В Киеве сотрудники российского банка похитили адвоката
Старый Новый год с размахом отметят под Киевом
Родные разыскивают Дмитрия Витищенко, пропавшего шесть дней назад в Киеве
В ночь на Рождество в Киеве произошло кровавое убийство
Новый год-2018 на Софийской площади. Опубликована программа мероприятий
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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РќРµРґРѕРІРѕР»СЊСЃС‚РІРѕ СЂР°СЃС‚РµС‚: РґРµСЃСЏС‚РєРё СЂР°Р±РѕС‡РёС… РЈР’Р— РІС‹СЃС‚СѓРїРёР»Рё РїСЂРѕС‚РёРІ Р·Р°РІРѕРґР° РІ СЃСѓРґРµ вЂ“ СЃРЅРёР¶РµРЅРёРµ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚ С‚СЂРµР±СѓСЋС‚ РїСЂРёР·РЅР°С‚СЊ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅС‹Рј (Р’РР”Р•Рћ)
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РљСЂРёР·РёСЃР° В«РЅРµС‚В»: РІ РґРµРєР°Р±СЂРµ-2017 РїСЂРѕРјРїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ СЃРЅРѕРІР° СѓРїР°Р»Рѕ
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Ради развлечения: медик-убийца признался в более 100 преступлениях
В Колумбии произошла стрельба в баре: много погибших
Социум
Р—Р°С‰РёС‚РёРІС€Р°СЏ РґРµС‚РµР№ РїСЂРµРїРѕРґР°РІР°С‚РµР»СЊРЅРёС†Р° РёР· РџРµСЂРјРё, РїРѕР»СѓС‡РёС‚ РјРµРґР°Р»СЊ В«Р—Р° РѕС‚РІР°РіСѓВ»
РџСЂР°РїРѕСЂС‰РёРє РёР· РЎС‹Р·СЂР°РЅРё РїРѕР»СѓС‡РёР» РѕРєРѕР»Рѕ 10 РјР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№ РЅР° РїРѕРєСѓРїРєСѓ Р¶РёР»СЊСЏ
РќР°Р·РІР°РЅС‹ СЃСЂРѕРєРё Р·Р°СЃРµР»РµРЅРёСЏ РїРµСЂРІРѕРіРѕ РґРѕРјР° РїРѕ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРµ СЂРµРЅРѕРІР°С†РёРё
Р‘РµР·РґРѕРјРЅРѕРіРѕ С‰РµРЅРєР° РёР· Р РѕСЃС‚РѕРІР° РїСЂРёСЋС‚РёР»Рё РІ РСЃРїР°РЅРёРё
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Toyota Land Cruiser Prado РїРѕР»СѓС‡РёС‚ В«Р±СЋРґР¶РµС‚РЅСѓСЋВ» РІРµСЂСЃРёСЋ СЃ С‚СЂРµРјСЏ РґРІРµСЂСЏРјРё
РЎРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ РЅР°С‡Р°Р»Рё РѕР±РєР°С‚РєСѓ РїРµСЂРІС‹С… Р°РІС‚Рѕ РїСЂРѕРµРєС‚Р° В«РљРѕСЂС‚РµР¶В»
РЎРџ Ford Sollers СѓРІРµР»РёС‡РёР»Рѕ СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ РЅР° 21%
A Plus Development РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚ Р°РІС‚РѕР·Р°РІРѕРґ Hino РІ РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊРµ
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Валерия Лукьянова
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