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Политика

Путин с рабочим визитом прибудет в Уфу

Президент России Владимир Путин с рабочим визитов приедет в Уфу. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин с рабочим визитом прибудет в Уфу


Визит главы российского государства в столицу Башкирии состоится завтра, 24 января. В городе Путин посетит местные предприятия, а также проведет совещание по вопросам создания высококачественной продукции оборонно-промышленного комплекса. Помимо того, в Уфе лидер Кремля побеседует с главой Башкирии Рустамом Хамитовым.
Вечером 24 января Путин отправится в Казань, где намерен встретиться с мусульманскими организациями и лидерами Богарской исламской академии. В период встречи стороны затронут аспекты организации системы религиозного образования и улучшения богословной школы, будут подведены результаты работы и самой академии.
Тем временем в Уфе к приезду Владимира Путина местные проспекты полностью очищают от снега. Также заварены канализационные люки на нескольких улицах города...

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