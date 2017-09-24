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Политика

Жители Челябинска смогут отправить видеообращение лично Путину

Каждый желающий челябинец сможет отправить свое обращение к Владимиру Путину на видео. Для этой цели создан проект «Открытый микрофон» представителями главы России.
Жители Челябинска смогут отправить видеообращение лично Путину

В рамках работы предвыборного штаба Владимира Путина в Челябинске создан уникальный проект «Открытый микрофон». Благодаря этой программе каждый южноуральский житель может отправить свое видеообращение главе российского государства. Заявки на запись будут приниматься до самого финала предвыборной кампании. Единственное условие для граждан – наличие паспорта для фиксации данных о человеке.
Владимир Путин сообщил в Челябинском штабе о том, что с нетерпением ожидает первых видеообращений от граждан. Политику очень интересно знать, что хотят люди увидеть в будущем от президента, какие предложения нужно будет обработать в первую очередь и принять необходимые меры...

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