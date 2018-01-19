Названы проверенные рецепты от изжоги

Стремительный темп жизни, нерегулярное и быстрое питание приводят к появлению изжоги.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на etcetera.media.
Справиться с этим неприятным ощущением непросто. Изжогу нельзя оставлять без внимания. Медики советуют после появления первых признаков изжоги сразу принимать «ответные меры». Помогут избавиться от дискомфорта средства народной медицины.
НАСТОЙ ИЗ СЕМЯН ЛЬНА. Благодаря мягкому обволакивающему действию, настой успокоит боль в желудке, избавит от приступов изжоги и поможет нормализовать кислотность.
Для приготовления нужно 2 ст. ложки семян льна всыпать в термос и залить 500 мл кипятка. Дать настояться 1-1,5 часа. После этого смесь процедить и принимать по 100 мл 4-5 раз в день.
СОК АЛОЭ. Справиться с изжогой поможет свежевыжатый сок алоэ.
Из листа алоэ выдавить чайную ложку сока и развести ее стаканом кипяченой охлажденной воды. Употреблять такой напиток нужно сразу же после появления первых признаков изжоги.
НАПИТОК ИЗ КОРНЯ ЖЕЛТОЙ ГОРЕЧАВКИ. Такой напиток поможет справиться с сильными приступами изжоги.
Для приготовления чая 20 г корней желтой горечавки нужно залить стаканом кипятка, дать настоятся в течение 20-30 минут и процедить.
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Пить такой напиток необходимо три раза в день по столовой ложке за 30 минут до еды...