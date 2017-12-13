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Здоровье

Ученые объяснили, какой должна быть продолжительность интима

Ученые объяснили, какой должна быть продолжительность интима
Интересное исследование.

Ученые заявили, что у большинства пар секс в среднем длится 19 минут, из которых 10 минут отводится на прелюдию и 9 минут – непосредственно на половой акт. Отмечается, что в ходе исследования британский онлайн-сексшоп опросил свыше 4 тысяч своих клиентов.

Такие данные получили ученые проводя опрос, передает Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.com.ua.

В результате выяснилось, что больше половины опрошенных, 52% респондентов, отметили, что удовлетворены этой продолжительностью секса, в то время как 23% мужчин и 29% женщин признались, что хотели бы увеличить длительность полового акта.

Ранее подобное исследование провел американский ученый Кристен Марк из Кентуккийского университета, который подсчитал, сколько минут должен длиться идеальный секс. В результате выяснилось, что в среднем длительность секса составляет около 10 минут.

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Однако в качестве желаемой длительности секса респонденты мужского пола указали 20 минут, в то время как женщины признались, что хотели бы, чтобы половой акт длился от 15 до 20 минут или более...

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