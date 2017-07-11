Названы неизвестные ранее полезные свойства лаврового листа

Многие хозяйки используют лавровый лист лишь в качестве специи для многих блюд, однако за приятным ароматом скрывается масса полезных веществ, которые даже способны заменить многие медицинские препараты.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.
Так, лавровый может снять тревожность. Дело в том, что дым от сожженых лавровых листьев состоит из химических веществ, которые имеют успокаивающий эффект, а систематическое “употребление” данного дыма стимулирует организм.
Также лавровый лист обладает противовоспалительным эффектом: в состав листа входит евгенол, который способствует заживлению многих ран.
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Кроме того, употребление блюд с использованием лаврового листа укрепляет имунную систему, а если употреблять лавровый лист ежедневно, то можно ослабить симптомы сахарного диабета. А лавровое масло помогает очистить дыхательные пути от накопившейся слизи, если периодически вдыхать данное, что также эффективно против простуды...