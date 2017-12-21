Медики назвали главные признаки хронической бессоницы

Здоровый сон – это не просто определенное время, которое человек провел в спящем режиме.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на healthystyle.info.
Это глубокий, спокойный и непрерываемый процесс. А достаточное для сна время зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому большинство из нас страдает от недосыпания и различных расстройств сна.
Признаки хронической бессонницы
Нарушение сна происходит постоянно на протяжении месяца или периодически в течение трех месяцев.
Требуется более 30 минут, чтобы заснуть.
Всю ночь в голову «лезут» мысли.
Страх перед невозможностью заснуть.
Частые пробуждения в течение ночи.
Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть.
Сниженный фон настроения и депрессия.
Немотивированная тревога, страх.
Читайте также: Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством
Если вы находите у себя 4 признака из перечисленных – это повод обратиться за помощью к врачу...