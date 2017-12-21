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Здоровье

Медики назвали главные признаки хронической бессоницы

Медики назвали главные признаки хронической бессоницы
Об этом нужно знать каждому.

Здоровый сон – это не просто определенное время, которое человек провел в спящем режиме.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на healthystyle.info.

Это глубокий, спокойный и непрерываемый процесс. А достаточное для сна время зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому большинство из нас страдает от недосыпания и различных расстройств сна.

Признаки хронической бессонницы

Нарушение сна происходит постоянно на протяжении месяца или периодически в течение трех месяцев.

Требуется более 30 минут, чтобы заснуть.

Всю ночь в голову «лезут» мысли.

Страх перед невозможностью заснуть.

Частые пробуждения в течение ночи.

Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть.

Сниженный фон настроения и депрессия.

Немотивированная тревога, страх.

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Если вы находите у себя 4 признака из перечисленных – это повод обратиться за помощью к врачу...

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Здоровье

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