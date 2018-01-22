| | Девушки из швейного цеха поддержали курсантов из Ульяновска
Социум

Девушки из швейного цеха поддержали курсантов из Ульяновска

Девушки решили поддержать курсантов из Ульяновского авиационного университета, которые приняли участие в резонансном танце накануне. Ответной реакцией стало появление в Сети видео красавиц в обтягивающих лосинах.
Девушки из швейного цеха поддержали курсантов из Ульяновска


 Группа молодых девушек, которые являются сотрудницами швейной фабрики, решили снять аналогичный клип под музыку Satisfaction, как накануне сделали курсанты авиауниверситета из Ульяновска. Ролик уже успел приобрести скандальную репутацию, а танцоров грозятся справедливо наказать руководители вуза.

Для поддержки курсантов девушки станцевали аналогичный танец, только в процессе работы на территории швейного цеха. В центре события показан весь процесс рабочего времени, но героини перед камерой красиво двигаются в обтягивающих лосинах. И все, конечно, происходит под звуки знакомой Satisfaction. Обозреватели пока что не оставляют комментариев, видеосюжет становится просто вирусным...[/media]

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