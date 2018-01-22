Девушки из швейного цеха поддержали курсантов из Ульяновска

Девушки решили поддержать курсантов из Ульяновского авиационного университета, которые приняли участие в резонансном танце накануне. Ответной реакцией стало появление в Сети видео красавиц в обтягивающих лосинах.Группа молодых девушек, которые являются сотрудницами швейной фабрики, решили снять аналогичный клип под музыку Satisfaction, как накануне сделали курсанты авиауниверситета из Ульяновска. Ролик уже успел приобрести скандальную репутацию, а танцоров грозятся справедливо наказать руководители вуза.Для поддержки курсантов девушки станцевали аналогичный танец, только в процессе работы на территории швейного цеха. В центре события показан весь процесс рабочего времени, но героини перед камерой красиво двигаются в обтягивающих лосинах. И все, конечно, происходит под звуки знакомой Satisfaction. Обозреватели пока что не оставляют комментариев, видеосюжет становится просто вирусным...[/media]